Resumen: Un alpinista quedó atrapado durante el descenso del Campanile di Val Montanaia, en Italia, tras tomar una ruta equivocada. La niebla impidió que un helicóptero pudiera evacuarlo, por lo que tres rescatistas realizaron una arriesgada maniobra nocturna con cuerdas para liberarlo. El hombre y su compañera fueron puestos a salvo sin lesiones graves.

¡12 horas colgado en el vacío! Alpinista sobrevivió a dramático rescate a 2.000 metros de altura

Una jornada de escalada terminó en una emergencia de alto riesgo en el Campanile di Val Montanaia, una formación rocosa ubicada en las Dolomitas friulanas, en el noreste de Italia. Un alpinista quedó suspendido en el vacío durante varias horas después de equivocarse de línea durante el descenso y tuvo que esperar la llegada de un equipo especializado para poder regresar a tierra.

El hombre había alcanzado la cima acompañado por una mujer y ambos comenzaron el descenso durante la tarde del miércoles 19 de agosto. Sin embargo, durante la maniobra de rápel tomaron una dirección equivocada y se desplazaron hacia el oeste, cuando debían continuar hacia el sector norte de la montaña.

El escalador fue el primero en iniciar la bajada. Después de avanzar aproximadamente 50 metros, se encontró sin un punto seguro desde el cual continuar. Tampoco podía regresar hacia arriba, por lo que terminó sostenido únicamente por las cuerdas y el arnés, con la pared de roca detrás y el vacío bajo sus pies. La mujer permaneció en una repisa de la montaña, desde donde tampoco podía llegar hasta su compañero.

La alerta llegó desde la base de la montaña

La situación fue advertida por personas que se encontraban en la parte baja de la formación rocosa. Como no podían establecer comunicación directa con los servicios de emergencia desde ese punto, se desplazaron durante unas dos horas y media hasta el Refugio Pordenone para pedir ayuda y proporcionar información sobre la ubicación de los escaladores.

A partir de la alerta fueron activados la estación Valcellina del Socorro Alpino, el servicio regional de rescate aéreo y una ambulancia.

Uno de los principales riesgos era el tiempo que el hombre llevaba suspendido. Permanecer inmóvil durante un periodo prolongado sujeto a un arnés puede generar el denominado síndrome de suspensión, una condición potencialmente grave relacionada con alteraciones de la circulación sanguínea.

🚨 12 HORAS COLGADO A 2.000 METROS DE ALTURA 😱 Un alpinista de 53 años fue rescatado sano y salvo tras quedar atrapado en plena pared del Campanile di Val Montanaia, en las Dolomitas italianas. El hombre sufrió un contratiempo durante un descenso en rápel y quedó suspendido en… pic.twitter.com/9W3XIOYsdw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 24, 2026

La niebla obligó a cambiar el plan

La primera alternativa de los rescatistas consistía en llegar hasta el escalador mediante un helicóptero sanitario y retirarlo utilizando un malacate.

La aeronave logró aproximarse a la zona, pero las condiciones meteorológicas impidieron completar la maniobra. La presencia de una densa capa de niebla reducía considerablemente la visibilidad y dificultaba el trabajo del piloto y del técnico encargado del rescate.

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A esto se sumaba otro peligro: el movimiento provocado por las aspas podía desprender piedras de la pared y hacerlas caer sobre el alpinista o sobre los propios rescatistas.

Ante estas condiciones, el helicóptero regresó a la base de Pinedo y los equipos tuvieron que preparar una segunda estrategia para llegar hasta el hombre antes de que su permanencia en el arnés representara un riesgo mayor.

Tres rescatistas descendieron con cuerdas de 200 metros

La nueva maniobra se realizó desde el lado este del Campanile di Val Montanaia. Tres integrantes del equipo de rescate fueron trasladados hasta esa zona con cuerdas de hasta 200 metros.

Desde allí avanzaron por la repisa que rodea la parte superior de la formación rocosa hasta alcanzar el punto donde se encontraba la compañera del alpinista.

Uno de los rescatistas continuó el descenso por la pared hasta llegar al hombre. Para garantizar su seguridad, primero instaló un segundo sistema de sujeción que evitara una caída durante la maniobra.

Después logró liberarlo de las cuerdas en las que había quedado atrapado y comenzó el procedimiento para llevarlo hasta la base.

El operativo se desarrolló durante la noche, prácticamente sin luz y con condiciones meteorológicas que seguían dificultando el trabajo. La operación de rescate había comenzado cerca de las 6:50 de la tarde y se extendió durante varias horas.

El alpinista sobrevivió sin lesiones graves

Pese al largo tiempo que permaneció suspendido, el hombre se mantuvo consciente durante la emergencia. Finalmente pudo llegar a tierra pasada la 1:00 de la madrugada.

Los reportes sobre el operativo indican que se encontraba agotado, pero no sufrió lesiones graves. Su compañera también fue retirada de la montaña sin heridas.

Después del rescate, ambos emprendieron el descenso a pie acompañados por los equipos especializados que habían participado en la operación.

La intervención permitió evitar que la situación terminara en una tragedia y requirió modificar el plan inicial debido a las condiciones del terreno y del clima.

Una formación de más de 2.000 metros

El Campanile di Val Montanaia se encuentra en las Dolomitas friulanas, en la región italiana de Friuli-Venecia Julia. La formación alcanza los 2.173 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su estructura rocosa aislada y sus paredes de gran verticalidad.

El caso ocurrió precisamente durante una maniobra de descenso, una de las etapas más delicadas de una escalada. El error en la elección de la línea de rápel dejó al hombre sin posibilidad de continuar por sus propios medios y obligó a activar un operativo especializado que terminó desarrollándose durante la noche.

La emergencia concluyó con ambos escaladores a salvo y sin lesiones graves.