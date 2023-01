Los 12 deseos de Cabal para 2023: Petro aparece en varios

La senadora María Fernanda Cabal, por estos días es una de las figuras más representativa de la oposición en Colombia y dio a conocer sus deseos para el año 2023 que comienza.

En un video publicado en redes sociales, la parlamentaria habló sobre sus 12 deseos, y el presidente Gustavo Petro aparece encabezando la lista: «Tengo 12 grandes deseos para 2023 y lo que más pido a Dios, es sabiduría para seguir defendiendo la libertad y sirviendo a los colombianos, que tienen fe en un futuro próspero donde reine el orden. Algunos dicen que a lo Bukele, yo digo que a lo Cabal. ¡Feliz Año Nuevo!», escribió en Twitter.

En la lista también habla de América Latina, de la Fuerza Pública, y de aspectos que según ella se han perdido:

“Mi deseo es que Petro no diga más mentiras que generan incertidumbre. Que no diga que el Ejército mató 100 jóvenes durante el paro. Que no invente que el sistema de salud colombiano es uno de los peores en el mundo. Que no diga que el petróleo es peor que la coca”, aseguró Cabal.

La lista completa de deseos de la senadora es la siguiente:

Que Petro no diga más mentiras.

Que el Gobierno no regale más dinero en subsidios y mejor alivie pequeñas deudas.

Que América Latina se una y se acabe el Foro de Sao Paulo.

Devolverle la honra a todos los policías y soldados de Colombia.

Acabar con los gota a gota.

Que los jueces se mantengan firmes en su autonomía.

Que los funcionarios con cargos en provisionalidad puedan pasar a cargos en propiedad.

No más violencia en Colombia.

No más ideología de género.

Que el Estado sea amigo del ciudadano.

No más trivialización de la sociedad.

Defensa de la propiedad privada.

