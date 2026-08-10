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Resumen: El presidente De La Espriella enfatizó que los esfuerzos de las próximas horas se concentrarán exclusivamente en las labores de búsqueda y rescate bajo los 61 edificios colapsados

¡Desolador balance! 111 muertos confirma de manera preliminar el presidente Abelardo de La Espriella

Minuto30.com .- La magnitud del desastre provocado por el terremoto de 7.4 sigue revelando un panorama de destrucción sin precedentes en la historia reciente del país. En su más reciente alocución, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, actualizó el consolidado nacional de víctimas y daños infraestructurales.

Desde el Puesto de Mando Unificado, el mandatario confirmó que los esfuerzos de los organismos de socorro se enfrentan a un escenario crítico, con decenas de heridos y una afectación masiva en los servicios básicos y de transporte.

Cifras oficiales de la tragedia humana y estructural

El balance actualizado entrega un doloroso saldo de 111 personas fallecidas y 87 heridos, quienes están siendo trasladados a las redes de salud departamentales que aún continúan operativas.

Para dimensionar el impacto del movimiento telúrico, la Presidencia detalló las afectaciones estructurales que hoy mantienen en vilo al occidente y centro de Colombia:

Tipo de Afectación Cifra Confirmada Fallecidos 111 Heridos 87 Viviendas averiadas 1.575 Viviendas destruidas (pérdida total) 37 Edificios colapsados 61 Centros de salud averiados 18 Centros educativos averiados 52 Centros comunitarios averiados 17 Vías averiadas (cierres y derrumbes) 18

Caos en la conectividad aérea y terrestre

Uno de los puntos más críticos del reporte entregado por el presidente De La Espriella es el impacto directo sobre la red de transporte nacional, lo que dificulta significativamente la llegada de ayuda humanitaria a las regiones más afectadas.

En el componente aéreo, la Aeronáutica Civil y el Gobierno Nacional confirmaron graves alteraciones:

6 aeropuertos presentan afectaciones severas en su infraestructura, por lo que se encuentran sin operación para vuelos comerciales .

1 terminal aérea adicional reporta afectaciones directas sobre su pista de aterrizaje, limitando las maniobras de las aeronaves.

Asimismo, 18 corredores viales a nivel nacional se encuentran averiados, bloqueados por deslizamientos de tierra o con fallas en el asfalto, impidiendo el tránsito de vehículos de carga y ambulancias terrestres.

El Gobierno Nacional reiteró que toda la capacidad logística de las Fuerzas Militares, incluyendo puentes aéreos con helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea, está volcada para superar el cierre de aeropuertos y vías, priorizando el traslado de personal médico y maquinaria pesada hacia los 61 edificios colapsados.