César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 anunció el once titular con el que debutarán en el Mundial de la categoría en Chile.

La ‘tricolor’ formará con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala y Luis Landázuri.

Asimismo, la Selección Colombia tendrá como titulares a Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

La Selección Colombia Masculina Sub-20 arranca este lunes 29 de septiembre, su participación en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

El equipo, dirigido por César Torres, tendrá su debut enfrentando a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.

Alineación confirmada: Los 11 elegidos por Torres para el primer desafío mundialista de Colombia Sub-20

La selección colombiana integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

La cita orbital se lleva a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

El certamen cuenta con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos. Para avanzar a la ronda de octavos de final, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo.

Adicionalmente, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos. A partir de los octavos de final, el torneo se jugará en formato de eliminación directa.

El encuentro del debut de Colombia está programado para las 6:00 p.m., hora colombiana y se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile.

El encuentro se podrá ver a través del Canal Caracol y el canal RCN.

Más noticias de Deporte