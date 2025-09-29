Alineación confirmada: Los 11 elegidos por Torres para el primer desafío mundialista de Colombia Sub-20

Resumen: El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, ha confirmado la alineación titular para el debut de la 'tricolor' en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, que se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F en el Estadio Fiscal de Talca. Los once elegidos son Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Luis Landázuri, Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal. Colombia comparte el Grupo F con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, en un torneo que se extiende hasta el 19 de octubre y en el que avanzan a octavos los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros.
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 anunció el once titular con el que debutarán en el Mundial de la categoría en Chile.
La ‘tricolor’ formará con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala y Luis Landázuri.
Asimismo, la Selección Colombia tendrá como titulares a Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.
La Selección Colombia Masculina Sub-20 arranca este lunes 29 de septiembre, su participación en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.
El equipo, dirigido por César Torres, tendrá su debut enfrentando a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.
La selección colombiana integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.
La cita orbital se lleva a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.
El certamen cuenta con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos. Para avanzar a la ronda de octavos de final, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo.
Adicionalmente, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos. A partir de los octavos de final, el torneo se jugará en formato de eliminación directa.
El encuentro del debut de Colombia está programado para las 6:00 p.m., hora colombiana y se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile.
El encuentro se podrá ver a través del Canal Caracol y el canal RCN.
