Alineación confirmada: Los 11 elegidos por Torres para el primer desafío mundialista de Colombia Sub-20

    Colombia Sub-20 debuta en el Mundial Chile 2025; Torres anuncia la alineación titular contra Arabia Saudita por el Grupo F. Foto: FCF
    Resumen: El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, ha confirmado la alineación titular para el debut de la 'tricolor' en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, que se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F en el Estadio Fiscal de Talca. Los once elegidos son Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Luis Landázuri, Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal. Colombia comparte el Grupo F con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, en un torneo que se extiende hasta el 19 de octubre y en el que avanzan a octavos los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 anunció el once titular con el que debutarán en el Mundial de la categoría en Chile.

    La ‘tricolor’ formará con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala y Luis Landázuri.

    Asimismo, la Selección Colombia tendrá como titulares a Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

    La Selección Colombia Masculina Sub-20 arranca este lunes 29 de septiembre, su participación en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

    El equipo, dirigido por César Torres, tendrá su debut enfrentando a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.

    La selección colombiana integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

    La cita orbital se lleva a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

    El certamen cuenta con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos. Para avanzar a la ronda de octavos de final, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo.

    Adicionalmente, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos. A partir de los octavos de final, el torneo se jugará en formato de eliminación directa.

    El encuentro del debut de Colombia está programado para las 6:00 p.m., hora colombiana y se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile.

    El encuentro se podrá ver a través del Canal Caracol y el canal RCN.

    7 Sub202

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

