Resumen: Con gran alegría y emoción, se llevó a cabo la entrega del proyecto habitacional La Colinita en Medellín, beneficiando a 106 familias que recibieron las llaves de su nuevo hogar, en un evento liderado por el alcalde Federico Gutiérrez; este proyecto de Vivienda de Interés Social, con una inversión de $22.400 millones, no solo ofrece apartamentos, sino también espacios de bienestar como andenes, juegos y miradores, y es el resultado de una alianza público-privada que incluyó a la Alcaldía de Medellín, Comfama, VIVA y la Corporación Dulazar, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y del poder de la unión para construir un mejor futuro.

¡Hogares que hacen soñar! 106 familias de Medellín cumplen el anhelo de la vivienda propia en La Colinita

La alegría inunda Guayabal. Este martes se vivió una jornada memorable en Medellín con la entrega del proyecto habitacional La Colinita.

Este es un sueño hecho realidad para 106 familias que, por fin, tienen la llave de su propio hogar.

El aire de entrega oficial, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, estaba cargado de emoción, lágrimas de felicidad y la promesa de un futuro mejor, ¡y con razón!.

El alcalde Fico, visiblemente conmovido, estuvo al frente de la entrega y resumió el sentimiento colectivo con unas palabras que llegaron al corazón:

“No solo es tener buena casa, es poder formar un hogar en el que pasen cosas bonitas”, dijo el mandatario distrital.

Y es que La Colinita no es solo un conjunto de apartamentos. Es una unidad abierta diseñada para el bienestar.

Este proyecto habitacional cuenta con andenes amplios, juegos infantiles, espaciosas estancias y miradores al aire libre.

Los espacios, perfectamente diseñados invitan a la comunidad a integrarse y a la naturaleza a ser parte de la vida diaria. ¡Un verdadero refugio para construir recuerdos!

Este triunfo de la comunidad es el resultado de una alianza público-privada que demostró que, unidos, los grandes sueños se alcanzan.

Con una inversión total de $22.400 millones, este proyecto de Vivienda de Interés Social, se estructuró durante la primera administración del Alcalde Gutiérrez y, tras iniciar obra en febrero de 2024, hoy es una realidad tangible.

El Alcalde no dudó en reconocer el esfuerzo: “Hay un hueco muy grande que fue dejando el Gobierno Nacional al acabar con el programa Mi Casa Ya, pero todos estos sueños se hacen posibles porque nos hemos unido con recursos”.

La Alcaldía de Medellín destinó más de $4.000 millones en subsidios y el lote. Comfama se encargó de la gerencia, el diseño arquitectónico y el crucial acompañamiento para el cierre financiero de las familias.

VIVA y la Corporación Dulazar también se sumaron con valiosos subsidios, tejiendo una red de apoyo que hizo posible que 106 historias de vida cambiaran para siempre.

Hoy, La Colinita no es solo la comuna 15, es un símbolo de esperanza, resiliencia y el poder de la unión para construir no solo paredes, sino hogares llenos de futuro.

