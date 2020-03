Capturaron en Laureles a un hombre con 120 gramos de marihuana

Un perro antidrogas detectó los 120 gramos de marihuana que el hombre portaba por el barrio Laureles, pese a que actualmente está vigente la dosis mínima en territorio colombiano, esta no puede sobrepasar el límite impuesto por el gobierno.

La ley 30 de 1986 expresa “es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20), la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos, de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo.”

El hombre se encuentra actualmente en poder de las autoridades y podría ser judicializado por porte y tráfico de estupefacientes.