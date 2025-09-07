tierra en la bogota villavicencio
Casi 100 mil metros cúbicos de tierra estarían comprometidas en derrumbe de la Bogotá-Villavicencio

Resumen: Como ruta alterna, la ANI recomienda la Transversal del Sisga, pero advierte que esta vía tiene restricción para vehículos de carga superiores a 16 toneladas

Minuto30.com .- La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha informado sobre el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio debido a un deslizamiento de material. El incidente ocurrió en el municipio de Chipaque, entre el PR18+300 y el PR18+600, y no hay una fecha estimada para la reapertura del corredor vial.

Como ruta alterna, la ANI recomienda la Transversal del Sisga, pero advierte que esta vía tiene restricción para vehículos de carga superiores a 16 toneladas. Se ha activado un plan de contingencia con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) para atender la emergencia.

La maquinaria pesada ya se encuentra en el lugar realizando las labores de remoción del material. Hasta la fecha, se han retirado 800 m³ de tierra, pero se estima que un volumen total cercano a los 100.000 m³ podría comprometer el sector.

La ANI hace un llamado a los usuarios para que sigan las indicaciones del personal autorizado y tomen las precauciones necesarias mientras se trabaja en la recuperación de la vía.

