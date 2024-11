«100 Años de dama de la antorcha» Colombia Pictures y su filial Sony Pictures celebran el centenario de una historia cinematográfica.

Fue el 10 de enero de 1924 cuando los hermanos Harry y Jack Cohn junto con Joe Brandt, fundaron Columbia Pictures la compañía que se consolidó como un estudio de primer nivel. Tras el éxito de It Happened One Night de Frank Capra, desde entonces ha producido una amplia gama de películas, desde clásicos hasta blockbusters de la cultura pop, como los famosos Cazafantasmas (Ghostbusters), Gandhi, Hombres de Negro, Rebeldes Sin Causa, De Aquí a la Eternidad, Puente Sobre El Río Kuwait, Lawrence de Arabia, y Spider-Man entre otras. “Lady Columbia” o dama de la antorcha a lo largo de su historia, fue caracterizada por Evelyn Venable y Claudia Dell, a quien Harry Cohn consideraba tan bella que quiso inmortalizarla en su logo. El cual ha servido con su música de intro la emoción que una historia cinematográfica será vista. En sus inicios se llamaba CBC film Sales Corporation.

