La joven de 27 años se encontraba en el hospedaje donde la estructura se vino abajo de manera parcial, dejando a varias personas atrapada

Resumen: Hoy, la familia de Leonela alza su voz en un llamado de auxilio urgente a la Cancillería, al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Barranquilla

¡10 días buscándola! Barranquiller fue hallada muerta en Chipre: estaba bajo los escombros del lugar donde se hospedaba

El sueño de conocer Europa terminó en una dolorosa tragedia para una familia barranquillera. El Consulado de Colombia confirmó este martes el fallecimiento de Leonela Alemán Morales, de 27 años, quien se encontraba en calidad de turista y fue víctima del desplome de un edificio en Chipre.

El trágico desenlace tras días de angustia

El siniestro se registró el pasado 11 de abril en la zona de Germosogeia, en la ciudad de Limassol. Ese día, la estructura de dos plantas, ocupada en su mayoría por extranjeros, colapsó repentinamente. Tras semanas aferrados a la esperanza de encontrarla con vida, la devastadora noticia fue entregada a sus familiares por funcionarios consulares.

Johana Alemán, hermana de la víctima, indicó que la cónsul se comunicó directamente con ellos para confirmar que la joven figura en la lista de personas fallecidas. Cabe resaltar que, legalmente y en sus documentos de identidad, la víctima aparecía registrada bajo el nombre de Leonardo Alemán Morales.

Un nuevo obstáculo: la lucha por una prueba de ADN

A pesar de la confirmación consular, la familia ahora enfrenta una dolorosa y revictimizante barrera burocrática. Para completar oficialmente el proceso de identificación y poder iniciar los trámites de repatriación del cuerpo, se requiere con urgencia una prueba de ADN.

Es aquí donde el duelo se ha convertido en desesperación, pues sus allegados denuncian una falta de apoyo y acompañamiento estatal en Barranquilla:

Trámites en el limbo: Han acudido a distintas entidades locales sin encontrar una ruta clara o facilidades para realizar el examen genético.

Remitidos a Medicina Legal: Les han indicado que deben gestionar el procedimiento por su cuenta ante Medicina Legal o buscar alternativas externas, lo que implica desplazamientos complejos.

Angustia económica: La familia, de escasos recursos, no cuenta con los medios para asumir los altísimos costos que acarrea este tipo de pruebas internacionales y, mucho menos, el millonario traslado del cuerpo desde Chipre hasta Colombia.

Hoy, la familia de Leonela alza su voz en un llamado de auxilio urgente a la Cancillería, al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Barranquilla para que les brinden el acompañamiento legal, logístico y económico necesario. ¡Solo piden poder darle el último adiós a su ser querido en su tierra natal!