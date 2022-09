Más de 1 millón de personas estarán sin agua en Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta

in

Dentro de los trabajos de modernización de la planta de potabilización La Ayurá, que suministra el agua potable a la mitad de los habitantes del Valle de Aburrá, es necesario hacer el cambio de las tres compuertas de la torre de captación del embalse La Fe, de donde llega el agua cruda que es tratada en la planta ubicada en Envigado.

Estas obras, de alta ingeniería, obligan a la interrupción programada del servicio de acueducto entre el domingo 2 de octubre y el amanecer del lunes 3 de octubre en sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, indicó que “actualmente nuestra empresa adelanta las obras para la modernización y ampliación del sistema con el fin de suministrar el servicio de acueducto con calidad, continuidad, cobertura y disponibilidad a nuestros usuarios de hoy y mañana”.

Obras subacuáticas

El cambio de las compuertas del embalse La Fe, ubicado en el municipio de El Retiro, requiere más de dos meses de labores por su complejidad. Las obras iniciarán con la compuerta superficial y terminarán con la compuerta ubicada en la parte más profunda del espejo de agua.

Por esta razón, la intervención se hará en cuatro jornadas: dos en octubre, una en noviembre y otra en diciembre próximo. Para las cuatro jornadas se requiere la interrupción programada del servicio de acueducto, con el fin de que las cuadrillas e ingenieros puedan adelantar las actividades de manera segura.

En la primera jornada, este 2 de octubre, el equipo de buzos industriales instalará un tapón o tablero de seguridad, de 250 kilos, sin flujo de agua hacia la planta La Ayurá. Esta hazaña permitirá llevar a cabo en las semanas siguientes el desmontaje, instalación de la compuerta y cumplir con las pruebas técnicas y de seguridad.

Estas compuertas, que ya cumplieron su vida útil con 55 años de operación, son vitales en la operación del embalse y la provisión de agua al Valle de Aburrá, pues permiten captar el agua en distintos niveles de profundidad, a 5, 12 y 17 metros.

Con la comunidad

EPM implementó un operativo especial para atender a más de un millón de personas que estarán sin el servicio de acueducto en varias zonas de los municipios de Itagüí, Envigado, La Estrella, el distrito de Medellín y un pequeño sector del municipio de Sabaneta. Entre el 2 y 3 de octubre la Empresa suministrará agua potable, sin costo para la comunidad, a través de 41 rutas residenciales de carrotanques, distribuidos en cinco zonas geográficas y nueve rutas adicionales para los clientes corporativos del sector salud, industria y grandes superficies comerciales.

En total serán 50 rutas de carrotanques entregando agua potable a más de 1 millón de personas durante la interrupción de este domingo 2 de octubre. Adicionalmente, se instalarán tanques fijos de 2 mil litros de agua potable en establecimientos de personas con movilidad restringida.

En línea

Esta interrupción de acueducto no es generalizada por barrio, municipio o ciudad. Por ello, es indispensable que cada usuario consulte previamente si su instalación tendrá o no cese del servicio y en qué horario. EPM tendrá toda la información actualizada en su página web www.epm.com.co, en su Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 y como novedad se contará también con Ema, la asistente virtual de EPM, que con el número del contrato realizará la búsqueda por el usuario y le dirá si tendrá o no interrupción del servicio. A Ema se puede acceder en www.epm.com.co o en el WhatsApp 302 3000 115, con la pregunta: ¿voy a tener interrupción este fin de semana?

Modernización de La Ayurá

El proyecto de modernización de la planta de potabilización La Ayurá se inició en 2017 y se estima concluirlo en 2026. La obra se desarrolla en cuatro frentes: el primero asociado a las estructuras de salida de la Planta, el segundo a los procesos físicos-químicos de la potabilización, el tercero corresponde a la infraestructura que lleva el agua desde el embalse y para la cual EPM ya adelantó el diagnóstico de más de 8 kilómetros del túnel y, el cuarto frente, es el cambio de las tres compuertas de la torre de captación del embalse La Fe.

Se estima que la ampliación de la capacidad en la planta La Ayurá ayudará abastecer a 500 mil usuarios más en el Valle de Aburrá, un territorio con un crecimiento dinámico. “Los trabajos en La Ayurá sumados a los que estamos adelantando en la planta Manantiales nos permitirán tener agua potable para nuestro territorio por 50 años más”, destacó Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM.