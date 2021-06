Hasta el 1 de agosto irá el toque de queda en Cartagena

El pasado viernes 25 de junio la Alcaldía de Cartagena informó a través de un nuevo decreto las medidas restrictivas, para contener la propagación del covid-19 que regirán hasta el 1 de agosto.

El toque de queda a partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 a.m. de cada día. El uso de playas autorizadas es desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y la circulación de los vehículos tipo chiva de 9 a.m. hasta las 10 p.m.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó que, este cambio en la medida que venía implementándose desde las 10 p.m., fue avalado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.

Principales medidas del Decreto 0661 del 25/06/21, por el cual se modifican algunas medidas relacionadas con la emergencia sanitaria generada por la Covid-19 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura. pic.twitter.com/a9Y7wTJEUO — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) June 25, 2021