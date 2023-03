Más de 1,4 millones de hectáreas han sido formalizadas en lo que va del Gobierno Petro

La Agencia Nacional de Tierras -ANT- informó que en lo que va del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, se han formalizado más de 1,4 millones de hectáreas.

Las tierras corresponden a 1.015.000 de hectáreas en predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, en Bogotá, y la de Guayabero en el departamento del Meta, que son una forma de ordenamiento territorial creada por ley en 1994, donde se busca fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de la tierra, regular su ocupación, y el aprovechamiento de sus recursos.

El Director General de la Agencia, Gerardo Vega, manifestó que estas cifras son el resultado de la justicia social impulsada por el actual Gobierno, ya que se han beneficiado 33.016 familias campesinas, comunidades negras, e indígenas, entre otras.

“Se viene trabajando donde la tierra sea más fértil. Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”, dijo el funcionario.

La Agencia Nacional de Tierras reveló además, que la meta es entregar a quienes no tienen tierras, tres millones de hectáreas durante el cuatrienio.

