1-3. Osimhen sigue siendo el líder

Roma, 19 ago (EFE).- Con un doblete y una actuación que han dejado claro que su cabeza está en Nápoles pese a los rumores de una posible salida a Arabia Saudí, el nigeriano Victor Osimhen rubricó ante el recién ascendido Frosinone la remontada de un Nápoles (1-3) que no falló y que quiere volver a levantar el 'Scudetto'.

Y es que en el minuto 7, cuando todas las miradas estaban puestas en el actual campeón de Italia para ver si mantenía su potencial pese al cambio de entrenador, el Frosinone tomó la delantera en el marcador anotando el primer tanto de la temporada.

Lo hizo desde los once metros Abdou Harroui, ex del Sassuolo, convirtiendo el penalti que cometió sobre el uruguayo Jaime Báez el sueco Jens Cajuste, fichaje veraniego que no tuvo el debut soñado con la camiseta 'azzurra' y que se marchó sustituido al descanso.

Estalló el Estadio Benito Stirpe ante la sorpresa de la jornada, la de ir ganando e, incluso, manteniendo a raya a todo un Nápoles que parecía imparable. Pero poco a poco, con el paso de los minutos, la sensación de igualdad que reinaba fue desapareciendo al tiempo que Zielinski y Lobotka domaron el partido desde la medular y que Olivera y Di Lorenzo encontraron profundidad por las bandas.

Al Nápoles le costó arrancar, pecando quizá de demasiada confianza al inicio, pero consiguió elevar el nivel y recordar a lo que fue en la temporada pasada. El empate empezó a rondar la meta defendida por Turati, en lo que se convirtió cada vez más en un ejercicio de resistencia de un Frosinone superado.

La resistencia duró veinte minutos, hasta que Politano apareció al rescate. Robó Rrahmani a la altura del centro del campo y provocó la contra rápida de los suyos, que en pocos segundos después empezaron a fusilar la puerta local sin éxito, encontrándose hasta en dos ocasiones un bloqueo por parte de la zaga del Frosinone.

Pero a la tercera fue la vencida. Politano cazó un rechace desde la frontal y superó a Turati, que no acertó a despejar bien debido al bote del balón justo antes de llegar a meta.

El Nápoles se soltó tras el gol y Raspadori avisó con un tanto antes del descanso que el VAR anuló por fuera de juego previo. Los de Rudi García tenían el partido de nuevo en la mano y esta vez no lo dejaron escapar. Comenzó el 'show' de Osimhen.

Máximo goleador la pasada campaña, todavía enfundando la máscara que la pasada temporada le convirtió en un héroe, Osimhen fue un torbellino y dio la vuelta al marcador.

Primero con un gol marca de la casa napolitana, una conexión entre el capitán Di Lorenzo y el ariete, que reventó el balón y puso el 1-2 antes del descanso. Y después aprovechando, ya a falta de 10 minutos para el final, una gran jugada combinada de los suyos que le dejó solo ante un Turati que poco pudo hacer para evitar el doblete.

Dos goles que, junto al larguero de Báez de falta directa, uno de los más activos del Frosinone, apagaron la ilusión de un recién ascendido que por unos minutos domó a la bestia de Italia, al rival a batir hasta que nadie demuestre lo contrario.

– Ficha técnica:

1 – Frosinone: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (Brescianini, m.75), Harroui (Barrenechea, m.86); Báez (Canotto, m.75), Cuni (Borrelli, m.67) y Caso (Kvernadze, m.67).

3 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (Mario Rui, m.77); Cajuste (Anguissa, m.46), Lobotka (Ostigard, m.90), Zielinski; Politano (Elmas, m.77), Raspadori y Osimhen (Simeone, m.81).

Goles: 1-0, m.7: Harroui; 1-1, m.2: Politano; 1-2, m.42: Osimhen; 1-3, m.79: Osimhen.

Árbitro: M Marcenaro. Amonestó a Oyono (m.12), Mazzitelli (m.45), GElli, (m.83) por parte del Frosinone; y a Lobotka (m.13) y Cajuste (m.27), Olivera (m.39), García (entrenador, m.88) por parte del Nápoles.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Serie A, disputado en Estadio Benito Stirpe (Frosinone, centro) .

Tomás Frutos

Por: EFE