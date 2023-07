1-2. Linda Caicedo y Vanegas, en el 97, hacen soñar a Colombia

in

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- La selección colombiana dio la sorpresa este domingo al tumbar a la bicampeona del mundo Alemania, en un partido en el que Linda Caicedo, con un gran gol ,acercó al país cafetero hacia un sueño que amarró en el minuto 97 Manuela Vanegas que deshizo el empate logrado en el 89 y de penalti por Alexandra Popp, y puso a Colombia líder del Grupo H.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia aguantó el dominio alemán y jugó contra la potencia de tú a tú, en el segundo tiempo Linda Caicedo se inventó un golazo que dejó tocada a una inofensiva Alemania que, pese no estuvo acertada en ataque, logró igualar un choque que decantó Vanegas.

El inicio de partido entre alemanas y colombianas no pudo estar más igualado. Con dos estrategias muy diferenciadas, Alemania trataba de controlar desde la posesión, el orden táctico y el mimo al balón mientras que Colombia quería recuperar el balón para salir rápido al contraataque con la garra que caracteriza a las cafeteras.

Las primeras llegadas peligrosas fueron de color tricolor con la mejor ocasión de Mayra Ramírez, pero su testarazo se marchó desviado a los ocho minutos de juego tras una acción desde el saque de esquina y, tras la igualdad inicial, Alemania impuso su autoridad apoderándose de la posesión.

La selección germana no daba tregua a Colombia, que apenas tenía el balón y se vio encerrada en su campo. Alemania dominaba y dominaba, pero no transformaba su posesión en peligro cuando llegaba a unos últimos metros en los que no lograban conectar con una solitaria Popp en la punta de ataque que era muy vigilada por todas las jugadoras cafeteras.

Pero Alemania, que quería asegurarse la clasificación a octavos de final ya, fabricó una triple ocasión en el minuto 21 que desperdició Magull cuando estaba sola en el área con un fallo impropio de la futbolista al rematar.

Mientras que las transiciones de Alemania eran fallidas, Colombia, alentada por la grada cada vez que recuperaba el balón, aprovechaba las pocas veces que tenía la pelota para desequilibrar el partido. Al contrario que su rival, las colombianas necesitaban poco para crear peligro.

Bedoya y Mayra, que tuvo dos ocasiones, se rebelaron ante las alemanas, pero sus tiros se quedaron sin fuerza y fueron atrapados por Frohms. En los últimos minutos, Alemania lograba por fin encontrar a Popp, pero la estrella alemana no tenía el día.

Tras el descanso, Colombia dirigió su juego en busca de Linda Caicedo y la joven prodigio respondió con un golazo cuando más la necesitaba su selección. Linda se echó el equipo a la espalda y mostró en una acción toda su calidad y personalidad con un recorte entre centrales que culminó con un tiro que entró por toda la escuadra (m.52).

La joven de 18 años, que tuvo un mareo en uno de los entrenamientos previo al choque, dejó tocada a una Alemania que, pese a que todavía tenía tiempo, se sentía incómoda y lo intentaba a la desesperada con unas erráticas Popp y Oberdof.

Colombia se volvió un muro defensivamente que aguantaba las sacudidas de las alemanas e incluso tuvo un centro de Mayra que Caicedo no cazó por centímetros, pero en el 89 Popp convirtió en gol el penalti cometido por Pérez para empatar el choque.

Mientras que gran parte del estadio gritaba “Sí se puede”, Mayra Ramírez provocó en el último minuto del tiempo añadido un saque de esquina que finalizó con un potente testarazo Manuela Vanegas para para tumbar a una de las favoritas al título y colocar a Colombia como primera del Grupo H.

— Ficha técnica:

1 – Alemania: Merle Frohms, Svenja Huth, Kathy Hendrich, Sara Doorsoun, Chantal Hagel; Sara Däbritz, Lena Oberdorf, Lina Magull (Schueller, m.67), Jule Brand, Klara Bühl (Anyomi, m.76); y Alexandra Popp

Seleccionadora: Martina Voss-Tecklenburg

2 – Colombia: Catalina Pérez; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí (Ramos, m.104), Manuela Vanegas; Daniela Montoya (Ospina, m.67), Lorena Bedoya, Lady Andrade (Leicy Santos, m.54), Catalina Usme; Linda Caicedo (Restrepo, m.96) y Mayra Ramírez

Seleccionador: Ángelo Marsiglia, asistente del técnico Nelson Abadía, que cumple sanción

Goles: 0-1, m.52: Linda Caicedo. 1-1, m.89: Popp (p). 1-2, m.97: Vanegas

Árbitra: Melissa Borjas (HON). Amonestó a Oberdof por parte de Alemania y a Bedoya, Ospina y Pérez por parte de Colombia

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo H disputado en el Estadio de Sídney (Australia) ante 40.499 espectadores.

Paula Lerín

Por: EFE