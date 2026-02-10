DIM y Cúcuta empatan 1-1 al cierre del primer tiempo, en un duelo marcado por el gol de Moreno, una expulsión y el empate final de penal. fOTO: dim

Resumen: En un primer tiempo de contrastes en el General Santander, el DIM y Cúcuta Deportivo empatan 1-1 tras una etapa inicial marcada por las eventualidades. Aunque el "Poderoso" tomó la ventaja temprana con un gol de Didier Moreno y contó con la superioridad numérica tras la expulsión de Jhonatan Agudelo al minuto 43, no logró capitalizar el escenario a su favor. Entre la lesión de Halam Loboa y una evidente pérdida de iniciativa, el Medellín permitió que el conjunto motilón igualara el marcador en el tiempo de reposición mediante un penal ejecutado por Leider Berdugo, dejando un panorama de incertidumbre y urgencia para el complemento.

1-1 parcial: Al cierre de los primeros 45 minutos, al DIM le iguala un equipo que juega con 10

Al cierre de la primera mitad en el estadio General Santander, el DIM y Cúcuta Deportivo igualan 1-1 en un compromiso válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el “Poderoso”, que logró romper el celofán gracias a una anotación de Didier Moreno, quien aprovechó una precisa asistencia de Francisco “El Polaco” Fydriszewski.

Precisamente, el atacante argentino fue uno de los puntos altos del inicio, mostrando destellos de un fútbol asociativo que los hinchas venían reclamando tras varias jornadas de ausencia.

Sin embargo, tras la anotación, el DIM cedió la iniciativa y la posesión del esférico a un conjunto motilón que, pese a no ser arrollador, generó opciones de riesgo constantes.

La situación para el Equipo del Pueblo se complicó al minuto 35 con la salida forzada de Halam Loboa debido a una lesión muscular, sumando una baja más al departamento médico.

En su lugar ingresó Alexis Serna, en un momento donde el espectáculo carecía de fluidez y el fútbol vistoso brillaba por su ausencia en ambas áreas.

El panorama parecía aclararse para el Rojo de la Montaña al minuto 43, cuando el capitán del Cúcuta, Jhonatan Agudelo, vio la tarjeta roja tras una entrada peligrosa.

Con un hombre más en cancha y la ventaja mínima, el Medellín acariciaba el ascenso a la casilla 15 de la tabla general.

No obstante, la tranquilidad duró poco debido a una desconcentración defensiva en el tiempo de reposición que cambió el rumbo del primer capítulo.

Al minuto 50, tras una revisión del VAR, el juez central sancionó una pena máxima por una mano clara de José Ortiz dentro del área.

Leider Berdugo fue el encargado de ejecutar desde los doce pasos y sellar el empate definitivo antes de que los equipos se retiraran a los vestuarios e3n la primera parte.

Con este 1-1 parcial, ambos cuerpos técnicos deberán replantear la estrategia para un segundo tiempo que promete intensidad ante la urgencia de sumar tres puntos.

