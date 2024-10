Londres, 19 dic (EFE).- El Chelsea se clasificó para las semifinales de la Copa de la Liga ante el Newcastle pese a estar sentenciado en el tiempo añadido. Lo resucitó un error de Kieran Trippier con una cesión horrorosa que aprovechó Mykhailo Mudryk y otro fallo del lateral en la tanda de penaltis que mandó al equipo londinense a la penúltima ronda.

Fue un intervalo de veinte minutos para olvidar del exjugador del Atlético de Madrid, que salió en la segunda parte y se cargó el excelso partido defensivo de los de Eddie Howe, que tuvieron la suerte de adelantarse en el minuto 15 y aguantaron la renta hasta el 92.

Callum Wilson, en una cabalgada desde prácticamente el centro del campo, se llevó la pelota a trompicones frente a Thiago Silva y, pese a que la recuperó Benoit Badiashile, el francés se tropezó y dejó a Wilson delante del portero. No hubo fallo en la definición y el Newcastle se parapetó atrás.

Comenzó el asedio del Chelsea, que sufrió en sus carnes los innumerables fallos de Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku, que debutó cuatro meses después. También tuvieron suerte los de Pochettino de acabar con once jugadores, ya que tanto Moisés Caicedo como Lewis Colwill tuvieron que ser expulsados por sendos plantillazos, pero se libraron por la falta de VAR hasta semifinales.

Con el Newcastle rozando las semifinales por segundo año consecutivo, un centro de Disasi desde la banda derecha llegó a Trippier, completamente solo, pero el capitán no acompasó bien el salto con el despeje y se equivocó. Su cesión se quedó a mitad de camino y Mudryk apareció para definir con un disparo mordido y mandar el partido a los penaltis.

Desde los once metros, el propio Trippier Suyo erró el segundo lanzamiento. No tomó ni portería e hizo ir a la zaga a los 'Magpies', que concedieron el partido cuando Matt Ritchie también erró su tiro. Cole Palmer, Conor Gallagher, Nkunku y Mudryk acertaron y el Chelsea jugará las semifinales de una competición que no ganan desde 2015.

En los otros dos partidos de cuartos de final disputados este martes, el Middlesbrough, del Championship (Segunda división inglesa), terminó con la aventura del Port Vale, de League One (Tercera), y le venció por 0-3. Es la primera vez que el 'Boro' se mete en semifinales de la Copa de la Liga desde que ganó el título en 2004.

El Fulham eliminó al Everton en los penaltis, después de que los goles de Michael Keane, en propia puerta, y Beto, dejaran los 90 minutos en empate. Tras 16 lanzamientos, Tosin Adarabioyo aprovechó el fallo de Idrissa Gueye y metió a los londinenses en las primeras semifinales de Copa de la Liga de su historia.

Este miércoles se decidirá la semifinal restante, entre Liverpool y West Ham United en Anfield.

Manuel Sánchez Gómez

Por: EFE