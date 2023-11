1-0. El Newcastle acaba con el invencible Arsenal

in

Londres, 4 nov (EFE).- Se necesitaron once jornadas, pero cayó el Arsenal 'Invencible'. No habrá repetición de lo ocurrido hace veinte años, cuando los 'Gunners' se llevaron el título invictos; y no lo habrá porque el Newcastle United los derrocó este sábado, apretando la lucha por los puestos europeos (1-0).

Las 'Urracas', que estaban más grises este año en la competición doméstica, aprovecharon la inercia del festín que se dieron ante el Manchester United en la Copa de la Liga y derrotaron a uno de los dos equipos que quedaba invicto en la liga; el otro es el Tottenham Hotspur, que se enfrentará este lunes al Chelsea.

Y es que St James' Park es uno de los grandes fortines de la competición y solo dos equipos saben lo que es ganar aquí desde diciembre de 2021: el Liverpool y el Arsenal. Sin embargo, los de Mikel Arteta no pudieron replicar el éxito de la temporada y un gol de Anthony Gordon, no exento de polémica, les inflige la primera derrota en el casillero.

El partido, por lo que había en juego, entre dos aspirantes al título, brilló durante sesenta minutos más por la agresividad y las faltas que por el juego. La primera mitad fue un ejercicio de paciencia para el árbitro y de golpes para los jugadores, con argumentos tanto para la expulsión de Kai Havertz, por una fea entrada por debajo que acabó con tres futbolistas del Newcastle expulsados por protestar, como para la de Bruno Guimaraes, por un codazo.

A duras penas, Stuart Atwell controló el partido y dio gracias a que dispone del VAR para la jugada más controvertida y decisiva del encuentro.

En el minuto 64, Jacob Murphy culminó un contraataque con un disparo excesivamente cruzado. La pelota siguió corriendo por la línea de fondo y Joe Willock la salvó junto al banderín de córner. Colgó un centro, Raya no llegó, Joelinton remató, Gabriel la sacó sobre la línea y le cayó a Gordon para que la empujara a gol.

Mirando de reojo al árbitro y al linier, el inglés lo celebró, hasta que el VAR apareció en los videomarcadores. Primero se revisó que la pelota no había salido por línea de fondo, después de una posible falta de Joelinton sobre Gabriel en el salto y finalmente un posible fuera de juego de Gordon.

Tras cinco minutos de deliberación, la tecnología dijo que todo estaba bien y el Newcastle se agarró a una victoria que ya no soltó. Ayudado, eso sí, por un Arsenal inocuo en ataque, sin la imaginación de Martin Odegaard, fuera e la convocatoria por lesión, y quizás cansado por el esfuerzo copero. Mientras que el Newcastle rotó a la mayoría del equipo, el Arsenal utilizó a muchos titulares contra el West Ham United, y lo pudo pagar con unos últimos minutos faltos del coraje necesario para empatar estas contiendas.

Con esta derrota, el Arsenal pierde comba con el Manchester City, que goleó al Bournemouth y ya saca tres puntos a los 'Gunners'. El Newcastle, pese a su inicio tibio de liga, escala hasta la sexta posición, con 22 unidades, a cinco del líder, el City.

– Ficha técnica:

1 – Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Burn (Livramento, m.46); Guimaraes, Longstaff, Joelinton; Almirón (Murphy, m.63 (Ritchie, m.79), Wilson (Willock, m.63) y Gordon.

0 – Arsenal: Raya; White (Zinchenko, m.74), Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho (Vieira, m.79), Havertz; Saka, Martinelli y Nketiah (Trossard, m.79).

Goles: 0-1. Gordon, m.64.

Árbitro: Stuart Atwell amonestó a Gordon (m.37), Longstaff (m.38), Schar (m.39), Guimaraes (m.88) y Livramento (m.91) por parte del Newcastle y a Havertz (m.37) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Premier League disputado en St. James' Park.

Por: EFE