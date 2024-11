Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Un gol de Bradley Barcola, que propició, además, la expulsión en la primera parte de Jonathan Gradit que mermó al Lens, impulsó hacia la victoria al París Saint Germain sostenido antes por su portero, el italiano Gianluigi Donnarumma, que detuvo un penalti con el marcador igualado.

El gol de Kylian Mbappe, que cerró el asunto en el último minuto, llegó con el choque desnivelado y el cuadro de Frank Haise, disminuido, pero volcado hacia el empate. El astro francés, que ya acumula diecinueve dianas y tres asistencias, fue también clave en el triunfo visitante. Una vez más.

No necesitó de su mejor versión el conjunto de Luis Enrique que disfrutó de una jornada redonda para sus intereses. Aprovecha como se descuelgan uno tras otro sus rivales. Cayó el Brest, tercero, superado por el Reims, y también el Niza, segundo, batido por el Stade Rennes. Y la ventaja del vigente campeón, con dieciocho partidos jugados, es ya de ocho puntos.

Con esa renta transita el cuadro parisino que al final pudo obtener un triunfo más abultado. Ante un adversario con un jugador menos que insistió en buscar el empate con atrevimiento y fe. solo un gol le separaba del objetivo.

Pero se topó con la inspiración de Donnarumma el Lens que a los cinco minutos, después de un par de amenazas de Kylian Mbappe, tuvo su mejor oportunidad. Una falta dentro del área de Danilo Pereira a Sepe Elye Wahi fue sancionada como penalti. Lo ejecutó el polaco Przemyslaw Frankowski, mal, centrado, y lo atajó el meta visitante.

El meta italiano salió al paso después a una acción individual e Elye Wahi.

Es el acierto lo que marca la diferencia. No lo tuvo el Lens, que encajó su segunda derrota seguida y que está fuera, aunque no lejos, de Europa. Lo tuvo el PSG, aunque no tanto como otras veces, y no lo encontró el equipo de Haise que se topó con el marcador en contra a la media hora.

Llegó de un robo de balón, una pérdida del cuadro local, que terminó con Kylian Mbappe como conductor de la jugada. Abrió hacia la izquierda, hacia Barcola, que con suavidad cruzó el tiro que entró lentamente fuera del alcance de Brice Samba.

Estuvo inspirado Barcola que llevó a maltraer a la zaga local. En una de esas, en un desafío otra vez, fue trabado por Jonathan Gradit. Señaló el árbitro la falta y le mostró amarilla. Pero el VAR le corrigió y el lateral del Lens fue expulsado antes del descanso.

Con ese desnivel se disputó la segunda parte que contempló a un Lens que tiró de orgullo a pesar de su inferioridad. Donnarumma tuvo que responder a una ocasión de Neil El Aynaoui. Pero el PSG pudo sentenciar con una oportunidad de Fabián Ruiz, que sustituyó poco antes a Carlos Soler.

El choque, en el alambre hasta el final, no se resolvió hasta el último minuto. no aprovechó los espacios el París Saint Germain exceptó la que llegó en el 90. En otra transición veloz, otra pérdida del Lens. Llegó el balón a Ousmane Dembele que asistió a Mbappe que no falló a su cita con el gol.

— Ficha técnica

0 – Lens: Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Faitout Maouassa (Jhoanner Chavez, m.46), Neil El Aynaoui, Andy Diouf (Angelo Fulgini, m.74), Przemyslaw Frankowski; Florian Sotoca, David Pererira Da Costa (Adrien Thomasson, m.74) y Sepe Elye Wahi (Wesley Said, m.74).

2 – París Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Lucas Hernández, Danilo Pereira, Marquinhos; Warren Zaire Emery, Vitinha, Manuel Ugarte, Carlos Soler (Fabián Ruiz, m.62); Ousmane Dembele, Bradley Barcola y Kylian Mbappe.

Goles: 0-1, m.30: Bradley Barcola; 0-2, m.90: Kylian Mbappe.

Árbitro: Jerome Brisard. Expulsó con roja directa a Jonathan Gradit, del Lens (m.45+2) y mostró tarjeta amarilla a Carlos Soler, del París Saint Germain.

Incidencias: Encuentro de la decimoctava jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Bollaert-Delelis de Lens ante uno 41.000 espectadores.

Por: EFE