VIDEO. ¡No aguantó la tentación! Zulma Rey se comió el plato antes de pasar al atril

Durante uno de los capítulos del reality de cocina, ‘MasterChef’, ocurrió un gracioso momento que también ha desatado críticas en redes sociales, la actriz Zulma Rey se comió el plato antes de ser calificada por los jurados del programa.

“Le ganó el hambre”, dicen en redes sociales luego de que se le viera a Zulma Rey comer su delicioso risotto. Al parecer, una confusión la llevó a comerse el plato sin antes pasar por el atril.

“Ame a ‘Zulmaaaa’ de verdad que me hizo reír hasta no parar ella es tan ella”, “Anoche no dejaba de reírme al ver como Zulma se comía su plato”, “¿Cómo se llama el plato? Sobraditos de amor”, “Zulma eres la luz del programa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

