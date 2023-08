Zendaya «homenaje a Angus Cloud fue un hermano» más allá de Euphoria

Zendaya protagonista de Euphoria, lamentó la muerte de Angus Cloud su compañero de Euphoria.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La muerte de Angus Cloud, ha causado diferentes emociones y tristezas porque el joven hizo muchas alertas pero la muerte de su padre la semana pasada lo devastó. Zendaya su coestrella que lo ha acompañó en dos temporadas de 16 capítulos en Euphoria, le rindió homenaje a con unas emotivas palabras: «Las palabras no bastan para describir la belleza infinita que es Angus (Conor). Estoy tan agradecido de tener la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y bondadosos y sonrisa brillante, o escuchar su cacareo infeccioso de una risa (estoy sonriendo ahora solo pensando en ello) Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando hablando de la gente que aman… podían iluminar cualquier habitación que entraran pero chico déjame decirte que era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz ilimitada, amor y alegría que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento. Mi corazón está con su madre y familia en este momento y por favor sé amable y paciente, ya que el dolor parece diferente para todos». Un sentido mensaje como ellas varias estrellas han hecho mención en sus redes expresando lo que él siempre dijo: «quiero que me recuerden por lo mejor que he sido no por mi fama» .

ZENDAYA DESPIDE A ANGUS CLOUD

Sigue más noticias de entretenimiento.