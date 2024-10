Kiev/Moscú, 11 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó hoy una posible pausa en los combates, aduciendo que eso sólo beneficiará a Rusia, que entonces podrá producir y recibir de Irán y Corea del Norte el armamento necesario para lograr sus objetivos en el campo de batalla.

"Una pausa en el campo de batalla no es un cese de la guerra, no conducirá a la paz y sólo beneficiará a Rusia", dijo Zelenski durante una rueda de prensa en Estonia, donde se encuentra de visita como parte de una gira por los países bálticos.

Mientras espera la llegada del armamento occidental, Kiev tampoco acaba de encontrar un justo medio entre las necesidades del Ejército y los derechos constitucionales de los ucranianos, por lo que volvió a aplazar la aprobación de la ley sobre la movilización.

Sin prisas, pero sin pausas

Después de que el diario "New York Times" informara de que el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo llegar el mensaje a través de canales diplomáticos de que estaría dispuesto a un cese de las hostilidades, Zelenski lo rechazó rotundamente.

Advirtió que un alto el fuego no traería consigo un "diálogo político", ya que Rusia nunca cederá los territorios ucranianos anexionados.

Zelenski aseguró que Kiev conoce el volumen de producción armamentista del enemigo y que éste tiene grandes carencias de drones y proyectiles de artillería.

"Un gran déficit. De misiles también", subrayó.

Por eso, Rusia compra drones a Irán, con el que negocia también el suministro de misiles. De Corea del Norte, según Zelenski, ha recibido ya "más de un millón de proyectiles" y "algunos misiles".

"¿Por qué lo hacen? Porque no producen al ritmo necesario, porque sus arsenales se vaciaron después de la invasión a gran escala de Ucrania (…), esta pausa, insisto, no sólo es un conflicto congelado, sino que es una pausa que ayuda al agresor", recalcó.

Rusia tiene capacidad para producir anualmente unos dos millones de proyectiles de 122 y 155 milímetros, según informó hoy la inteligencia militar ucraniana (GUR), que estimó el déficit en aproximadamente “medio millón de proyectiles”.

Sin contratos de armas

Al mismo tiempo, Zelenski reconoció que, aunque el compromiso sigue en pie, la Unión Europea (UE) no ha cumplido aún su promesa sobre el suministro de un millón de proyectiles de 155 milímetros, una propuesta que partió precisamente de Estonia.

"Lamentablemente, no recibimos todo el paquete (…) Nos gustaría recibir y ver el contrato. Si tenemos el contrato ante nuestro ojos, esto ya daría esperanza de que, aunque con retraso, esto irá a parar al campo de batalla y fortalecerá nuestro ejército", aseguró.

Durante una reunión del Consejo OTAN-Ucrania, los aliados reafirmaron el miércoles su compromiso de seguir reforzando la defensa aérea de Ucrania ante los ataques de Rusia.

Esos países "están comprando hasta 1.000 misiles de defensa aérea Patriot para reponer sus reservas, mientras siguen reforzando las defensas aéreas de Ucrania", señalaba el comunicado.

Los movilizados tendrán que esperar

Por otra parte, el Parlamento ucraniano no votó este jueves como estaba previsto el proyecto de ley para imponer criterios más estrictos de movilización, aspecto que es crucial para reclutar al medio millón de hombres solicitado por el Ejército para hacer frente a los 462.000 soldados y 35.000 integrantes de la Guardia Nacional desplegados por Rusia.

El proyecto de ley introduce plazos más concretos y condiciones más estrictas para que todos los varones ucranianos en edad militar se registren en los centros de reclutamiento, y prevé sanciones y penas de cárcel para los evasores, así como la prohibición de realizar ciertas transacciones económicas, recibir ayudas del Estado o sacarse el carnet de conducir.

Estas últimas medidas punitivas han sido criticadas por defensores de los derechos humanos por violar la Constitución, por lo que algunos diputados ya han adelantado que no serán incluidas en la versión final de la ley.

Las nuevas normas afectarán también a los ucranianos de sexo masculino que viven fuera del país y que, en su mayoría, habrían emigrado de manera ilegal, ya que Kiev prohibió abandonar su territorio a todos los hombres entre 18 y 60 años.

Al respecto, Zelenski insistió en que los ucranianos jóvenes que viven en el extranjero deben contribuir a la causa nacional, sea como soldados o contribuyentes que pagan impuestos.

"O ayudamos a Ucrania o no (…), ya que si no hay dinero para los militares, no habrá militares ni nadie que defienda Ucrania. Es ley de vida", afirmó.

Por: (EFE)