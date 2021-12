El creador de contenido Zac Morris conocido como el ‘gringo colombiano’, quien se ha caracterizado por exaltar la cultura y las tradiciones de Colombia, anunció que se irá del país.

Morris, quien nació en Carolina del Sur, Estados Unidos, llegó a Colombia en 2013, por lo que tomó la decisión de vivir más cerca de la cultura latina. Fue entonces luego de varios años de exaltar las virtudes y riquezas del país, que Morris recibió al fin la nacionalidad colombiana en 2019 por parte del entonces Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Sin embargo, por esas fechas ya había considerado abandonar el país.

Actualmente, su nuevo destino es Argentina, lugar donde vive desde hace algunos meses, y en una entrevista con el medio Clarín, manifestó las razones que lo llevaron a abandonar el país.

«De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso», afirmó Zac Morris.

Zach Morris explicó que su decisión se basa principalmente en la búsqueda de aventura constante, además de que el atractivo de las mujeres argentinas fue una razón clave para irse. «Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego, llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida, todo es muy distinto», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zac Morris (@zacmorriss_)

VIDEO: «Me voy con todos mis perros»: Yeferson Cossio anunció que no vivirá más en Colombia https://t.co/EWxAMZGhCb — Minuto30.com (@minuto30com) December 6, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí