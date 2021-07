Como un huracán, como acostumbra, Yuberjen Martínez derrotó por decisión 4-1 al indio Panghal Amit y quedó a un triunfo de asegurar medalla en el boxeo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La máquina de lanzar golpes colombiana salió así desde el campanazo inicial frente a un rival que se dedicó a retroceder y contragolpear.

Los golpes curvos del colombiano, especialmente ganchos y uppers, estremecieron al indio, que no podía quitarse a Martínez de encima.

En el tercer asalto, Yuberjen fue más decidido en ataque, sacó ventaja gracias a velocidad de manos y se quedó con el asalto y la pelea.

Yuberjen Martínez compartió la alegría del triunfo

El antioqueño Yuberjen Martínez se mostró emocionado al final del combate, que selló su clasificación a los cuartos de final y lo dejó muy cerca de la medalla.

“Yo pienso que es un gran paso que dimos al competir con este gran rival, sabíamos que era el número uno y de antemano conocíamos su forma de pelear, en la preparación sabíamos de sus condiciones, de su capacidad y nosotros también conocemos nuestro fuerte, nuestra capacidad, salimos a trabajar y todo de la mano de Dios y de la mano de mis entrenadores conseguimos la victoria”, argumentó el boxeador nacional, al finalizar el combate.

El pugilista colombiano también habló de sus sensaciones en su nueva categoría, el peso mosca masculino (48-52 kg).

“Sabíamos que esta categoría no es fácil, es una categoría la cual dejó mi compañero Ceiber Ávila y quería responderle a la altura, sabía que esta categoría es bastante fuerte pero nada, yo pienso que todo has basado en el trabajo duro, en la perseverancia, en las ganas de luchar y bueno sin duda se pudo apreciar en este combate, es algo que no es nada fácil y hay que seguir trabajando para cosechar estos frutos”, agregó.

Triunfo grande para Colombia frente al número uno del escalafón mundial. Ahora, Yuberjen Martínez, enfrentará el lunes 2 de junio en los cuartos de final a Ryomei Tanaka de Japón.

Las postales de la pelea de Yuberjen Martínez

¡Tremenda victoria! 🥊💪 El boxeador Yuberjen Martínez clasificó a los cuartos de final del peso mosca, masculino, en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020 . Martínez, derrotó a Amit de India por puntos 🇨🇴 4-1 🇮🇳. 🗓️ Cuartos de final: Lunes 2 de agosto.#ColombiaEnTokio #Olympics pic.twitter.com/LjsJBpLBH0 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 31, 2021