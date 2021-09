En entrevista con Minuto 30, el boxeador antioqueño Yuberjen Martínez compartió algunas anécdotas sobre sus inicios en el ‘deporte de las narices chatas’.

Video reportaje: Yuberjen Martínez compartió anécdotas sobre sus inicios en el boxeo

El pugilista contó que la primera vez que se puso unos guantes de boxeo salió muy mal librado, por lo que estuvo a punto de desistir de su idea de ser boxeador.

“El primer día que me puse los guantes me partieron el labio y dije esto no es lo mío”, contó Martínez, con una sonrisa en sus labios.

Son muchos los recuerdos gratos que tiene el deportista de Turbo, sobre sus inicios, que como en la mayoría de casos, no fueron nada fáciles.

Por: @Jaider_Escobar