La influencer colombiana, Yina Calderón, ha ganado reconocimiento por a varias controversias de las que ha hecho parte y por su participación en ‘Protagonistas’.

A Yina Calderón ya se le está haciendo costumbre generar polémica, y cuando se trata de Andrea La Valdiri aún más. Nuevamente salió en su cuenta de Instagram con un video y un particular mensaje.

«Miren amor el cuerpazo, no como hace el cirujano de La Valdiri. A mi si me dejan bonita» escribió Yina en una historia. Los internautas no se la pasaron y dejaron sus comentarios.

«Si esta parece 10.000 de retazos » «La detesto jajaja no la soporto en serio» «Jajajajajaja le gusta ver arder el mundo, ahora sale la otra y la destruye en un min » » Noooo esta bn remendada yina remiendos y hablando de Andréa hay no» «Que miedo que alguien se obsesione con uno como Yina con Andrea, Dios mío que fijación » entre otros comentarios que evidentemente se muestran en desacuerdo con loa Dj de guaracha.

Yina Calderón no sale de una para estar en otra polémica o motivo de discusión en redes sociales, hasta el momento no se conoce alguna respuesta por parte de La Valdiri.

