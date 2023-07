Video. “Yo soy mencionada por todo lado, soy como el Covid”, Yina Calderón habló sobre su influencia en redes sociales

La empresaria Yina Calderon es una figura en redes sociales que siempre está presente debido a sus comentarios, criticas o acciones que llama la atención de sus seguidores e internautas.

Esta misma perspectiva no pasó desapercibida de la empresaria, por lo que, en una historia de Instagram, dijo: “Yo estoy mencionada por todo lado. Prendo la emisora, escucho mi nombre, leo comentarios de incluso de fotos o videos de otros influencers y está mi nombre, veo noticias y está mi nombre, veo Google y ¡está mi nombre! Nenés, por qué será… soy como el Covid, se riega por todo lado, Yina Covid…”.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Los temas que más se hablan de Yina Calderón en los medios son sus enfrentamientos con Epa Colombia o Andrea Valdiri; sus cirugías estéticas, sus polémicas declaraciones y sus negocios, entre otros.

Una de las más recientes menciones de la empresaria en redes, fue por su opinión acerca de la inseguridad que hay en el país: “Bogotá está peor, señora alcaldesa … eso no es legal, pero por qué no hacen una limpiecita humanitaria o si no que nos permitan a cada uno andar con armas… hay una inseguridad ni la hijuemadre en Bogotá y no solo en Bogotá sino en el país”.

Más noticias de Entretenimiento