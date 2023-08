Video. ‘¿Volvió la pelea?’, Yina Calderón aseveró que Ana del Castillo es transexual

in

En las historias de Instagram de Yina Calderon, la influenciadora arremetió contra Ana del Castillo.

La cantante creó polémica al asegurar que Ana del Castillo era transexual. Esto sucedió luego de que Calderón felicitara a Wendy Guevara, quien ganó el reality de “La Casa de los Famosos” de México.

En sus historias la influenciadora mencionó: “Toda la gente trans me cae súper bien, menos Ana del Castillo, de resto todos me caen súper bien… ¿Ana del Castillo no es trans?, yo pensé que sí era, bueno yo también hubiera sido del equipo de Wendy en ‘La Casa de los Famosos’”.

Tras el comentario, no se hicieron esperar las críticas de los internautas: “Y si fuera trans cual es el problema, cada quien hace con su vida lo mejor que quiera, envidiosa”, “Esa yina es más que el mismo diablo, la llorona es más simpática que esa ogro”, “No sabe en lo que se está metiendo”. Fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Esta no es la primera vez que Yina Calderón y Ana del Castillo han protagonizado estos roces.

