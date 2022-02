Video: ¡Tinte cafetero! Yerry Mina abrió el camino en la era Frank Lampard a cargo del Everton

Yerry Mina correspondió perfectamente al voto de confianza de su nuevo entrenador, el mítico centrocampista de la selección inglesa Frank Lampard y cuando le tocó ingresar al terreno de juego abrió el marcador para los toffees.

El compromiso entre Everton y Brentford por la FA Cup correspondió al debut de The Legend en el banquillo azul como una etapa de renovación a un equipo que llega bastante golpeado tras el periodo en el que estuvo el español Rafael Benitez a cargo.

El defensor cafetero empezó como suplente pero ante la lesión de Ben Godfrey tuvo que asumir la referencia en la zaga defensiva, donde cumplió en gran medida con su función y adicionalmente le metió un tinte cafetero a la primera victoria en la era lampard, tras abrir el compromiso que finalmente culminó con marcador de 4 x 1 a favor del local.

Yerry Mina gets the first goal of the Lampard era @Everton! 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/PGRVruqkSn

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022