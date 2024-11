Yeison Jiménez «no pedirá disculpas a Luis Alberto Posada»

Por al parecer intentar dañarle un show Yeison Jimenez «no pedirá disculpas a Luis Alberto Posada» en una fuerte revelación.

Pocos sabían de una polémica que viven dos cantantes de música popular y a través de una entrevista Yeison Jiménez, revivió un hecho que pocos sabían. Según lo hablado «el pleque pleque es con el cantautor, Luis Alberto Posada y en donde él lo acusó de querer sabotearle su show«. Por lo que no le pedirá disculpas aduciendo que fue un mal entendido. Donde «el maestro nunca vio completo el video que generó el ruido debido a que él jamás atentaría contra él y contra nadie».

“De mi parte nunca hubo un irrespeto ni una mala palabra, ni un mal acto, por el contrario, como lo dije en los videos, siento que el maestro no había visto completo mi video, donde lo único que yo buscaba era decirle que nunca fuera a pensar mal de mi y que jamás sería capaz de hacer algo que atentara en contra no solo de Luis Alberto sino de nadie”. Por este incidente Yeison Jiménez y «El Charrito Negro» no se hablan.

Si no hizo nada malo no tiene porque pedir o ofrecer disculpas recalcó Yeison Jiménez en la entrevista. Ahora es por eso que algunos empresarios de conciertos, la tienen difícil si hacen un mano a mano o un concierto esperando que no se crucen en camerinos o escenario. Por otro lado hace varios días, el cantante debió advertir sobre una «falsa cuenta privada a su nombre«.

«Agradezco su apoyo constante en mi página, espero no dejen de apoyar. Normalmente, no hablo con fans, pero me apoyan mucho. No tengo ninguna cuenta privada ni nada de eso. ¡No se deje estafar, ni pedir fotos, ni nada! Ayúdenme a reportar a este HP. Por favor, tengan cuidado y ayúdenme a reportar».

