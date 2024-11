Yeison Jiménez » la cagué…» por ego

El cantante popular Yeison Jiménez esta de boca en boca por unas declaraciones que a los 40 Principales de Colombia.

Ante la pregunta de Roberto Cardona a Yeison Jiménez «si alguna vez ha temido por su vida«, se armó una polémica por la respuesta del cantante y que lo quieren dando a entender que»capos de la mafia», matarían si le hacen daño. Todo por decir «que las personas con las que tuvo problema, él sabe todo sobre ellos» y les iría mal si atentan contra su vida. «Ya que a él lo quieren tanto la gente los buenos como los malos«.

Fue un momento de sinceridad que Jiménez tuvo en la charla con el medio radial y de la cual puso en 24 horas la atención y encendió las redes. «Ninguno de ellos quedaría vivo en caso de atentar con su vida» dijo Yeison complementando. «En este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista«. Lo que recordó el tiempo de Pablo Escobar y cómo se procedía por actor de venganza. «Monumental el ego de don Yeison Jiménez, estuvo a segundos don Yeison de compararse con Dios, habló don Yeison de muerte, venganza, violencia y otras cosas». Fueron comentarios redes sociales.

Yesison Jiménez ofrece disculpas

Desde España al rededor de las 2:00 a.m. hizo un video desde el cuarto de hotel donde reconoce «que la cagó» y afirma que fue el ego, el que le jugó una mala pasada por sus palabras. «Hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores (…) Sí, la cagué. Hice un comentario que sobraba. Vengo a decirle a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen. Caí en el juego del ego«. Afirmó Yeison Jiménez que se encuentra de gira y esto opaca su felicidad de los llenos que logró la venta de entras para sus shows en el Movistar Arena en Bogotá.

