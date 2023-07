Video. ¿Yeison Jiménez hizo un comentario ‘machista’ hacia Luisa Fernanda W?

in

El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez fue protagonista de un polémico video debido a un comentario que hizo para referirse a Luisa Fernanda W.

Se trata de una entrevista que hizo el artista con la periodista española Eva Rey; en donde Yeison tuvo un desliz con sus palabras al tratar explicarse. Pese a que la entrevista fue hace un mes, el clip hace poco se hizo viral.

“Luisa, porque Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer”, fueron las palabras mencionadas por Yeison.

Al comentario, la periodista le respondió: “es un comentario machista”. Pero el artista se defendió y aclaró que Luisa “pudo dominar a Pipe Bueno”.

“Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella”, argumentó el cantante.

El video tiene más de un millón de vistas y más de mil comentarios. Los usuarios no perdieron la oportunidad y comentaron: “siiiii sonó muy mal”, “Mejor… deje así”, “Quizás no sonó bien, pero quiso decir que, Luisa es muy inteligente “, “la máxima expresión de cuando alguien dice algo y los demás sacan de contexto las cosas», «pero yo si entendi y no es lo que todos piensan».

Muchos de los usuarios defendieron al artista, y criticaron a la periodista sobre “escuchar lo que quiere”.

