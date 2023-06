FOTO: ¿Grosero? o ¿bien hecho?: Yeison Jiménez boleteó a seguidor que le quiso dar lección de humildad

in

Yeison Jimenez, fue ‘boleteado’ por un seguidor en redes sociales en las últimas horas, este inconveniente se dio, cuando el internauta envió al cantante un video sobre la humildad y aunque enfatizó que lo enviaba por mensaje privado para no hacerlo quedar mal, el manzanareño lo subió a su Instagram, para mostrar cómo lo que le respondió.

El cantante le dijo «qué hacemos con usted, hermano. ¿Qué es lo que le molesta de que ayude a su propio pueblo? Deje de ser tan payaso. Vaya y trabaje, salga adelante, pague impuestos».

Después de esto, lamentó la actitud del seguidor y se volvió a defender:

«Lástima por mi tierra, a la que le he sumado bastante, pero usted viejo no vale nada. Usted es un fracasado y envidioso. Dejé de trabajar el resto de la semana y me gasté dinero, que podría haberle comprado dos casas a mi familia. Y este payaso aún sigue atacándome», finalizó Yeison Jiménez.

Para terminar Jiménez le dejó una frase para dejar callado a su seguidor donde le dijo: “Ojalá algún día haga siquiera la mitad de lo que yo he hecho”.

