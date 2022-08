Yeferson Cossio dio la razón por la que se va del país

in

Hace algunas horas, en las redes sociales, Yeferson Cossio contó que se irá del país a partir el 1 de septiembre y dio las razones verdaderas del por qué lo hará.

Es sus primeras declaraciones, el creador de contenido no dio detalles sobre su idea de dejar Colombia y fue suficiente para que las redes se inundaran de preguntas hacia el, para saber las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Al parecer, el paisa recibió muchas preguntas sobre su decisión y respondió desde sus historias de Instagram.

La razón por la que se va Yeferson Cossio del país.

Lo que contó Cossio dejó en shock a más de uno de sus seguidores. El joven reconoció que se ira a vivir al país asiático porque allí busca por fin poder encontrar la paz que ahora no tiene.

Él no tuvo problema alguno en confesar que en estos momentos se encuentra pasando por una fuerte depresión y que siente, según él, que se está equivocando en muchas cosas en su labor como ‘creador de contenido’.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo voy a ir porque, aunque no parezca, yo estoy en un proceso, estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta, abusando de sustancias que no debería voltear a ver. La estoy cag… horrible”, expresó el oriundo de Antioquia.

Cossio también contó que se irá solo para Japón, y que allí espera trabajar en varias áreas de su vida y de su estabilidad emocional.

