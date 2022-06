in

El creador de contenido Yeferson Cossio reveló cómo falleció su papá. Durante una entrevista dijo no conocer la causa del fallecimiento de su padre durante.

En medio del programa ‘Night Night’, que es conducido por el actor Jorge Enrique Abello, recordado por su personaje de ‘Betty la Fea’, Yeferson Cossio dijo que donaron los organos de su padre.

Durante el programa que transmite por su Instagram personal, Jorge Enrique Abello hizo la preguntas que muchos de los fans de Cossio le han querido hacer. El influencer se ha mostrado nostálgico en varias ocasiones por la muerte de su padre.

«Se acostó a dormir y no se levantó. A los dos, tres días, mi hermana pensó que estaba borracho y nada. Lo llevamos, lo intentamos hasta lo imposible y no se pudo. Había una forma de saber y era con una autopsia, pero debido a la muerte natural de mi papá, todos su órganos se podían donar. Si le hacíamos autopsia, no se podía porque tu sabes que los pican toditos. Entonces mi hermana y yo decidimos donar sus órganos», afirmó Yeferson Cossio.