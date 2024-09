Este martes, 18 de junio, se conoció que Yairo Moreno no pudo firmar con Santos Laguna, al parecer, por no superar los exámenes médicos. Foto: DIM

Resumen: El futuro de Yairo Moreno se encuentra en incertidumbre tras no concretarse su incorporación al Santos Laguna y ser rechazado posteriormente por Junior de Barranquilla. El jugador, quien había llegado a un acuerdo con el club mexicano, no superó los exámenes médicos, al parecer por un desgarro en el aductor largo izquierdo. Tras la fallida transferencia, Moreno intentó regresar al Junior, pero el equipo barranquillero declinó la oferta. La situación ha generado reacciones entre los hinchas del DIM, quienes esperan el regreso del jugador para disputar la Copa Sudamericana. Por ahora, Moreno permanece en México a la espera de definir su próximo destino.

¡Se cayó el negocio! Yairo Moreno no logró firmar con Santos Laguna

Yairo Moreno no logró firmar con Santos Laguna, el ex jugador del DIM, había llegado a México para incorporarse a su nuevo equipo, pero finalmente no fue posible.

El jugador, que en Colombia sonó para el Junior de Barranquilla, pre acordó con el club manito, sin embargo, al parecer, no pasó los exámenes médicos.

El futuro de Yairo, jugador que fue clave en el DIM para su paso a los octavos de la Copa Conmebol Sudamericana, es incierto.

En varios medios se ha asegurado que la caída del negocio se debió a que no pasó los exámenes médicos, por un presunto desgarro en el aductor largo izquierdo.

Varios medios en la costa aseguraron que tras el hecho, el jugador habría intentado reactivar el negocio con el Junior de Barranquilla.

¿Cuál será el futuro de Yairo Moreno?

Como se recordará, previo a su viaje a México, Yairo estuvo sonando para el cuadro tiburón, pero finalmente lo sedujo el proyecto del país manito.

Así que tras la caída del negocio, volvió a buscar un acercamiento con el cuadro tiburón que disputará la Libertadores contra Colo Colo en octavos de final.

Periodistas cercanos al Junior de Barranquilla coinciden en afirmar que el equipo ahora le dijo que no, por lo que el jugador sigue buscando equipo.

La noticia, triste para el jugador, le dio esperanza a los hinchas del DIM quienes le piden que regrese para que acompañe al ´Poderoso´ en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento el jugador no se ha pronunciado sobre su futuro cercano, sin embargo, se sabe que aún permanece en México.

