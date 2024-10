«Yailin está en peligro ..» Diamond La Mafia hace el llamado para que la joven cantante sea protegida y vigilada.

La novela de Tekashi y los golpes recibidos por Yailin «La Más Viral«, siguen generando apoyo de sus compatriotas y músicos. Esta vez Diamond La Mafia, se preocupó para expresar que ella «está en peligro». Fue en «la Mesa Caliente» de Telemundo, que el productor musical hizo la alerta: «Claro que corre peligro. Puede pasar algo peor, no se sabe y teme por su vida«. En el video que está en redes sociales, Diamond con el espacio televisivo, se recordó que «él lo advirtió y nadie le puso atención». Su malestar es que sus palabras se volvieron realidad ya que han pasado dos meses desde su declaración». No ha tenido acercamientos y se siente bien que los familiares, hayan corroborado que Tekashi si atacaba a Yailin. «He visto que han puesto denuncia en contra de Tekashi. Ahora me siento bien que por lo menos están saliendo sus familiares y amigas a corroborar que sí pasaba, siempre hubo sucesos de Tekashi contra Yailin» por lo que la alerta estaba hecha. Por otro lado se habla que Alofoke cree que esa relación tóxica de ella la hará volver a reconciliarse con su presunto maltratador que la expuso en redes y dice ser su pareja.

DIAMOND LA MAFIA PROCUPADO POR YAILIN LA MÁS VIRAL



