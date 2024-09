'Ya le abrieron investigación': Quedó en VIDEO maltratos e insultos de un oficial a una soldado

Una soldado grabó el momento en el que un oficial la insultó con palabras soeces y maltrato físico

Este video se volvió viral, pues el comportamiento del uniformado fue indebido.

Con palabras soeces y otras palabras el hombre quiso irse en contra de la mujer.

Este hecho sucedió el 12 de noviembre, pero solo unos días despues se volvió viral el video.

El sargento, identificado como Oswaldo P. fue quien agredió e insultó a la soldado en el Batallón de Servicios N.º 7 Antonia Santos, ubicado en el municipio de Villavicencio, Meta.

A pesar de que el hombre agredió a la mujer, la soldado permaneció en calma, cuando el hombre se dio cuenta que lo estaban grabando se fue a los golpes contra la mujer.

La mujer agredida presentó un comunicado a la institución que dice “Siendo aproximadamente las 7:00 a. m. yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina C3. Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos decir lo que el señor SV. Peñaranda Jiménez Oswaldo (…) nos había dicho en una formación unos días antes (que si una persona nos cae mal no saludarla). Mis compañeras dijeron que no para evitar inconvenientes con mi primero; yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema”. Dice Marly Tatiana.

Se conoció que la Justicia Penal Militar, inició una investigación en contra del sargento, el suboficial deberá responder por el presunto delito de ataque al inferior en concurso con lesiones personales.

