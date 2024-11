Ya hay fecha para la condena de Daniel Sancho, confeso asesino del médico Edwin Arrieta

Resumen: El juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta ha llegado a su fin y se espera conocer el dictamen del juez el 29 de agosto. Sancho confesó ser el responsable del crimen, aunque no ha podido explicar la razón detrás de este acto. Se ha especulado sobre las transferencias de dinero que Arrieta habría hecho a Sancho, así como el hecho de que el presunto asesino no solicitara ayuda a pesar de que la víctima estuvo con vida por al menos 5 minutos. Sancho sostiene que la muerte de Arrieta fue resultado de una pelea y no estaba premeditada.