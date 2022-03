[Video] Wilmer, el ‘pelado’ que sin pena canta a todo pulmón en el Metro de Medellín

Por la comuna 13 de Medellín, ya es conocido el joven que disfruta de las canciones cantándolas a todo pulmón ¿lo ha visto?

Él es Wilmer, un joven venezolano que hoy con 21 años de edad guerrea la vida, vendido dulces en las calles y buses de la capital antioqueña.

Hace 3 años, Wilmer, vive junto a su madre y hermano en Medellín, lucha todos los días por apoyarlos económicamente y mientras lo hace, ‘frentea’ la vida con una sonrisa gigante y sus gritos alegres que intentan seguir las letras de sus canciones preferidas, «me gusta bailar, me gusta toda la música», le contó a Minuto30, también dijo que le gustan las canciones de Chayanne, Luis Miguel, Ricky Martin y Prince Royce.

Pero eso sí, aclaró que no le gusta el reguetón, «no me gusta mucho porque puedo decir groserías, no me gustan las groserías porque mi hermano la otra vez me dijo que no lo puedo hacer porque después la gente no me va a querer mucho»

Al verlo muchos se ríen, otros solo se molestan o se apartan de él, pero todos notan de la valentía de Wilmer por sonreírle a la vida y disfrutar sin pena lo que más le gusta: escuchar música y cantarla.

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.

Le podría interesar: