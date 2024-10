William Levy una novela para mercado de lágrimas que llegó al programa el Gordo y la Flaca el video de un procedimiento policial.

Lo que le está pasando al actor William Levy es de esas historias que si existiera el programa de la Carabina de Ambrosio «la historia que se ve en el video filtrado en el programa de chismes como un Mercado de Lágrimas«. «Está en mi casa y hay otra mujer ahí», dice su ex esposa la presentadora Elizabeth Gutiérrez a una pareja de policías que acudió a la casa donde vivió con el actor y quería sacar su ropa. «[Levy ] se ha metido algo y tiene una mujer ahí». Según ella su hija Kailey, entró primero y al tocar en el cuarto de su padre, al parecer vio las piernas de una mujer por lo que esa fue la razón de la historia.

El video presentado en el programa del Gordo y la Flaca este jueves 18 de abril, encendió la redes sobre este hecho en que, se registra la visita efectuada por la policía de la ciudad de Davie, en el sur de la Florida, al hogar de los actores el pasado 2 de marzo. Los oficiales ingresaron y por privacidad no se puede mostrar lo conversado con el actor y lo que registraron sus cámaras. Ya que ellos, al salir le dieron a Elizabeth Gutiérrez que no había una mujer al interior como ella presumía por lo dicho por su hija. Quien en el video se mantienen en que si vio una mujer y les dijo a los oficiales insistentemente. «Quiero verla, es mi casa y es mi papá». Vi una chica, vi sus piernas corriendo y él me decía; No soy como tu mamá».

Una nove de lágrimas vive William

Las imágenes de lo que sucede a las afueras de la casa de William Levy, revelan más allá. Ya que al parecer el actor dudaba de la presentadora y por eso la llamaba y le decía en medio de su separación que ella andaba con alguien. Incluso vigilando a su hija, en el video que es largo parece una mercado de lágrimas, Gutiérrez dice. «Así que llama a las 11 de la noche para saber cómo está su hija. Obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque se piensa que yo hago lo que él hace, y se pone loco» dice su ex esposa. Quien también revela que, pasa afugias económicas por «está viviendo de lo que le da su familia. «Está en un auto alquilado, esa es la situación en que se encuentra».TV y Novelas afirmó que de acuerdo a programa de chismes, el actor hasta la habría contagiado con una enfermedad a su esposa.

Epilogo

A Levy ahora le acaban de inventar que sale con una estrella muy menor y que estaría en embarazo. Se trata de Samadhi Zendejas, quien protagonizó el año pasado junto a él para Telemundo la telenovela «Vuelve a Mí», involucrándola la según medios en este triángulo. Ella de 29 años y el actor cubano de 43 años. Por lo que se especula si esa sería la mujer que vio la hija de William Levy. Estos problemas, podrían ocasionarle problemas para hacer futuros proyectos televisivos.

