Will Smith le pidió disculpas al humorista Chris Rock por haberle propinado una bofetada

Luego del bochornoso momento que vivió Will Smith en la gala de la edición 94 de los premios Óscar, el actor se disculpó con el comediante Chris Rock, a quien golpeó en público.

Recordemos que la agresión ocurrió luego de que Chris Rock hiciera comentarios sobre el aspecto de su esposa, Jada Pinkett.

«La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», dijo el actor.

Will Smith se disculpó de propinarle el golpe al humorista Chris Rock.

«Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», siguió.

Smith publicó sus disculpas en redes sociales luego de una avalancha de comentarios de los internautas.