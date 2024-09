Will Smith pide perdón "universal" por cachetada Oscars. Foto Cortesía Sony Pictures.

Resumen: El impacto de la visita de Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película "Bad Boys: Hasta la Muerte", en España para promocionar su película. Escrito por el periodista Gregorio Berlichón para el periódico El País, destaca la repercusión del evento en la Premier y las entrevistas personalizadas concedidas a diversos medios. Utiliza una metáfora poderosa al comparar el impacto de un bofetón con la repercusión mediática del evento, resaltando que aunque el sonido del bofetón no se escuchó, su "onda expansiva" llegó a todo el mundo. Además, menciona el pedido de perdón universal hecho por Will Smith, tanto en la película como en su vida personal, destacando su humildad y compromiso con sus fans. También en esta nota de Minuto 30 abordamos el efecto positivo de la visita de los actores en Colombia, donde se celebra el regreso de películas distribuidas por Cine Colombia y UIP United International Pictures Colombia a las salas de cine, tras una pausa desde septiembre del año pasado. Esta asociación con el estreno de "Bad Boys" y la presencia de Will Smith en la película se percibe como una oportunidad para revitalizar el mercado cinematográfico en el país.

Will Smith «el chico malo» pide perdón por cachetada Oscars

Will Smith pide perdón por cachetada Oscars en el marco del lanzamiento de «Bad Boys: «Ride Or Die» en español Bad Boys «Hasta la Muerte».

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

«En realidad, el bofetón no se oyó. Pero su onda expansiva alcanzó todo el mundo. Desde el epicentro del escenario del teatro Kodak, el 27 de marzo de 2022», es parte de la nota que en España en su más reciente visita en la promoción de Bad Boys «Hasta la Muerte» escribe el periodista Gregorio Berlichón en el País, quien estuvo como otros medios cubriendo la visita de Will Smith y Martin Lawrence en la Premier y entrevistas personalizadas. Según cuentan, el actor de Bad Boys, pide un perdón universal. Curiosamente, el guión de la película pone a los dos policías en «limpiar su nombre» algo que el actor lleva haciéndolo desde el 2022.

Un perdón anticipado

«El amor te empuja a hacer locuras», dijo Will Smith en una de sus entrevistas y hoy entre líneas descubre que Mike Lowrey (el personaje que interpreta Smith), debe sentar cabeza y aprovechar el momento para disculparse. Recordemos que ya lo hizo con un mensaje que los fans recuerdan . «He pasado los tres últimos meses dando vueltas y tratando de entender los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento. […] Ninguna parte de mí piensa ahora que esa fuera la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que fuera la forma correcta de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto». Dijo Will Smith quien viene haciendo apariciones con gran humildad donde ese perdón es una comunión con los fans que ahora vera Bad Boys «Ride Or Die». emocionados con una despedida. Por eso su perdón universal es un hecho y que él lo pida es el mensaje en los abrazos, sonrisas, gestos con cada fan, periodistas y celebridades de promoción.

En Colombia hay celebración por las paces que hicieron Cine Colombia y UIP United International Pictures Colombia. Donde estos últimos distribuidores de las películas Universal, Paramount y Sony Pictures, desde septiembre del año pasado no estaban en las salas del mayor exhibidor del país. Generando una caída en los aportes colombianos a la taquilla internacional por parte de sus películas. Que le daban el tercer lugar en el mercado latino del Box Office y lo habían cedido a otros países. Ahora con el estreno de su nueva Sala IMAX en Bogotá, UIP no podía perder más taquilla sin Cineco que tiene casi el 50% de mercado con el estreno de «Bad Boys» y el taquillero Will Smith. Lo que hará que se recupere ese lugar de importancia de Colombia.

En Bad Boys «Hasta la Muerte» Will Smith perdona 

Lee más noticias de entretenimiento