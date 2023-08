FOTOS. WhatsApp está caído, los memes que dejaron la nueva falla en la app

Usuarios de Twitter han ‘jugado con la caída de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp’, aseguran que hay errores en los envío o recepción de mensajes en la plataforma.

Los creativos de las redes sociales no dudaron en sacar memes tras la caída de WhatsApp.

En la mañana de este miércoles 2 de agosto, varios usuarios de WhatsApp han reportado problemas con la aplicación, especialmente con los chats grupales.

Según reportan, los mensajes en grupo no entran en todos los grupos al momento de enviarlos por WhatsApp Web, sin embargo, dicen que desde el teléfono móvil sí se envían los mensajes.

#WhatsApp

WhatsApp users running to Twitter I mean X to check WhatsApp Down#whatsappdown pic.twitter.com/ieWxSCtGmG

— Inderjeet Rajpal (@RajpalInder) August 2, 2023