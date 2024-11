Hace 39 años "We Are The World" fue la gran noche de las estrellas y Netflix lo recuerda.

«We Are The World» es considerada la noche de las estrellas del pop y se grabó gracias a una iniciativa de Harry Belafonte, Michael Jackson y Quincy Jones.

Netflix presenta un documental de Sundance que detalla todas las incidencias de «We Are The World» la reunión de las más importantes estrellas del pop y tema que produjo Quincy Jones al lado de Michael Jackson. Fue el 28 de enero de 1985, el clima era de frío y convencer a esas voces fue una tarea histórica reunirlos. Consignada en foto memorable además de tema que buscaba recoger fondos para ayudar a la hambruna de los niños «Etiopía». Fueron 10 horas memorables donde Steve Perry, Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cindy Lauper, Tina Turner, Bruce Hornsby, Diana Ross, Ray Charles, Stevie Wonder, entre otros entregaron su corazón.

The Greatest Night In Pop

«La Gran Noche del Pop» es un documental de de una hora y treinta minutos de nostalgia musical. Emociona a tantas leyendas, sus voces, rostros, emociones y más en una grabación en vivo. Donde el objetivo era crear un tema memorable de la música que cambio al mundo. En sus primeros días «We Are The World» vendió 7.5 millones de copias como sencillo. Con el paso del tiempo ese single se sumó a un LP, Cassette y CD que logró más de 20 millones en ventas hasta la fecha. Cada detalle del documental genera sonrisas, lágrimas de esa reunión y para los fans una conexión total. «Es que es la reunión de las estrellas que hicieron de los 80 y 90 los éxitos del pop». Una noche única e irrepetible porque hay varios que ya no están para cantar en vivo. Emociona la participación de varias de esas leyendas que recuerdan cada detalle como el letrero que decía: «aquí no hay egos y déjelos afuera».

«La Gran Noche del Pop» Netflix

