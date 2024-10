Nueva York, 5 ene (EFE).- Tras un 2023 con ganancias y récords, Wall Street cierra la primera semana del año con pérdidas, especialmente el índice Nasdaq, debido a la incertidumbre sobre cuándo acometerá la Reserva Federal (Fed) los esperados recortes de los tipos de interés.

El Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, se deja un 3,25 % acumulado, mientras que el S&P 500 cede un 1,52 % y el Dow Jones un 0,59 %; para los tres indicadores se trata de la primera semana negativa tras una buena racha de diez semanas.

Los principales indicadores de Wall Street estrenaron 2024 en rojo, revirtiendo el quizás excesivo optimismo del mercado a finales del año pasado, que reaccionó eufórico a la perspectiva de que la Fed baje los tipos de interés pronto.

El banco central indicó en diciembre que preveía recortar hasta en tres ocasiones los tipos de interés, pero las actas de su reunión conocidas esta semana revelaban que está dispuesto a dejar las tasas altas durante más tiempo del esperado, o incluso a subirlas, si la situación lo requiere.

La semana también estuvo marcada por la caída de las acciones tecnológicas, que lideraron el mercado de valores en 2023 ante la popularidad de la inteligencia artificial, pero que a comienzos del nuevo año se vieron afectadas por la incertidumbre por la trayectoria de la Fed.

Una de las peor paradas es Apple, que recorta casi un 6 % de su valor esta semana después de que dos entidades financieras rebajaran el atractivo de sus acciones debido a unas ventas flojas de su iPhone.

Por otro lado, de acuerdo a los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el mercado laboral estadounidense se mantuvo sólido en diciembre, mes en que se crearon 216.000 puestos de trabajo, y la tasa de desempleo se mantuvo ese mes en el 3,7 % con respecto a noviembre.

El rendimiento del bono del Tesoro a diez años, de referencia, se disparó este viernes al 4,1 % en reacción al informe, aunque después se moderó.

Además, la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en el país bajó la semana pasada a 202.000, es decir, 18.000 menos que en la anterior, según la agencia gubernamental.

Los buenos datos sobre el empleo podrían llevar a la Fed a retrasar los recortes de tipos: antes de la publicación de los informes, los operadores tenían la esperanza de que el banco central comenzara a bajar las tasas en marzo.

No obstante, algunos analistas no ven razones para el pesimismo, como Craig Erlam, de la firma Oanda, que opinó en una nota que "no cambia nada en cuanto al resto del año": "El mercado laboral aún está ralentizándose gradualmente, y aunque los salarios fueron un poco más fuertes, la tendencia general es prometedora".

En otros mercados, el petróleo de Texas ha tenido una buena primera semana y se revaloriza casi un 4 % debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, recuperando algo de terreno tras cerrar el año pasado con una pérdida de casi el 11 %.

Por otra parte, el bitcóin atravesó volatilidad y subió hasta rozar los 46.000 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022, para después moderarse hasta los 43.800, por la posibilidad de que la SEC, el supervisor de valores de EE.UU., apruebe a varias gestoras la creación de fondos cotizados (ETFs) vinculados a esta criptodivisa.

Por: EFE