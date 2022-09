El colombiano Santiago Buitrago no pudo tomar la partida en la etapa 12 de La Vuelta a España, tras dar positivo por COVID-19, conforme a la información de su equipo, el Bahrain Victorious, de cara al inicio de la jornada de este jueves, 1 de septiembre.

El ciclista bogotano, que presenta síntomas leves, se encontraba en la posición 44 de la clasificación general, a 39’54» del belga Remco Evenepoel, líder de la clasificación general del certamen.

El Bahrain Victorious añadió que ningún otro pedalista de su plantel, ni ningún miembro más del staff dio positivo. En el momento, son seis los corredores de la escuadra que siguen en la carrera.

Cabe mencionar que en total, ya son 22 los ciclistas que se han tenido que retirar de La Vuelta a España; 148 tomaron la partida en la etapa 12.

🏥 @SantiagoBS26 will not start stage 12 of @lavuelta due to a positive Covid-19 test with mild symptoms.

All other riders and staff have returned negative tests.

The team will start the race today with 6 riders.

Get well soon Santi!#RideAsOne #LaVuelta22

📸 @cauldphoto pic.twitter.com/XAlg2KIE7l

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 1, 2022