Terminó la espera y este viernes, 19 de agosto, inicia la edición 77 de la Vuelta a España 2022 en Utrecht, Países Bajos. Cabe mencionar que el primer día de competencia contará con una contrarreloj por equipos.

Con este comienzo de la Vuelta, Utrecht, que presume ser una de las capitales mundiales de este deporte, se convierte en la primera ciudad que ha tenido en sus calles la salida de las tres grandes, Giro (2010) y Tour (2015).

Es de resaltar que para esta edición, los favoritos son el esloveno Primoz Roglic, el cual saldrá en búsqueda de defender el título conseguido en el 2021, el autraliano Jai Hindley que parte luego de ganar el Giro de Italia, Richard Carapaz, Joao Almeida y el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

Salida de la contrarreloj y horario de los colombianos:

La primera etapa iniciará a las 18:30 p.m. de España (11:30 a.m. hora colombiana). Los equipos van a ir saliendo con intervalos de tiempo de cuatro minutos: el Burgos será el primero en tomar partida, seguido del IWG Intermarche-Wanty, cerrarán Quick Step-Alpha Vinyl, Movistar y en último lugar Jumbo Visma.

11:58 a.m.: Rigoberto Urán y Esteban Chaves (EF Education – Easy Post)

12:10 m.: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

12:30 m.: Sergio Higuita (Bora)

12:34 m.: Juan Sebastián Molano (UAE Emirates)

12:38 m.: Miguel Ángel López y Harold Tejada (Astana)

