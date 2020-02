“La voz de los jóvenes”, en noviembre se realizarán las elecciones para los consejos de juventud

El 8 de noviembre se realizarán las elecciones de los Consejos de Juventud, en las cuales podrán participar jóvenes de entre 14 a 28 años de edad.

“Ustedes se están dando cuenta que los jóvenes están marchando hoy por el país pidiendo espacios, no solo de cultura, no solo juventud, no solo democracia, sino en participación. Este calendario, que expedimos hoy es la oportunidad de abrir los espacios nuevamente a la democracia”, le dijo el registrador nacional Alexander Vega Rocha a los alcaldes del país con el fin de que incentiven la participación de los jóvenes.

Cada municipio tendrá su consejo de juventud y serán los interlocutores entre las administraciones municipales y las entidades públicas en temas de juventud, además participarán en el desarrollo de las agendas juveniles.

El registrador nacional también anunció que el costo del proceso electoral sería 160 mil millones de pesos y que tendrá todas las garantías por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.