El voto silencioso ganará las elecciones en Colombia. Los millones de colombianos que no son encuestados, pero tienen una realidad mucho más fuerte que hará que vayan a las urnas de manera contundente, será el determinante de este 2022.

Es la indignación ciudadana, de una realidad que nos asfixia, de unos grupos criminales que pretenden apoderarse de las regiones, que nos indigna, ver cómo las ambulancias no podían pasar y por eso varios niños perdieron su vida, cómo los alimentos terminaron varios meses atascados en las vías nacionales, al igual que los oxígenos medicinales, ver cómo en el país un sector político para hacer campaña ha destruido los transportes masivos y lo han padecido miles de ciudadanos caminando largas distancias, esa indignación ciudadana es mucho más fuerte que las tendencias que marcan las encuestas.

Ese voto silencioso, no me cabe duda, se traducirá en el apoyo a los exalcaldes más exitosos del país que hoy están en la Coalición EQUIPO POR COLOMBIA, no hay duda, que el próximo presidente saldrá de la Coalición Equipo por Colombia de la mano del voto silencioso.