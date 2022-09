in

«El 25 de septiembre vota Liga(partido político de derecha)para nunca volver a verla, ¡para no volver a verla nunca más!», fueron las palabras que usó el concejal Alessio Di Giulio mientras grababa a una mujer gitana de la ciudad italiana de Florencia. El video que está circulando en redes sociales levanta fuertes críticas alrededor del mundo.

Di Giulio hace parte del partido ultraderechista Liga, liderado por Matteo Salvini. Su frase surgió del eslogan de campaña utilizado por ese movimiento político «Vota por Liga para no volver a ver…» y finalizan la oración con problemáticas del territorio, tal vez lo que quería decir el cabildante era «Vota por Liga para no volver a verla nunca más mendigando», pero sus buenas intensiones no lograron llegar al público con el mensaje correcto.

En el video se ve como el concejal comienza con una mirada a cámara, luego graba a la mujer con una sonrisa burlona. Ella sonríe, todavía no parece entender qué está pasando, y trata de responder con gracia: «No, no digas eso, no digas eso…». Finalmente, se escucha a la gitana con voz débil diciendo: «No, tengo miedo».

La ultraderecha italiana da miedo. Este señor es Alessio Di Giulio y está pidiendo el voto a la Lega, el partido ultraderechista de Salvini. Lo GRAVE es que se ha acercado a una mujer gitana para decir que «si ganan ellos, no la volveréis a ver». pic.twitter.com/CODAvsQVRp — #PorQuéTT (@xqTTs) September 7, 2022

